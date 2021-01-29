​Разумков підписав постанову щодо пільг на комунальні тарифи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (проєкт №4650).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Кабінету міністрів тепер необхідно протягом місяця подати до Парламенту пропозиції щодо внесення змін до Держбюджету на 2021 рік, які передбачатимуть збільшення видатків на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання енергоносіїв.

Окрім того, Уряд має подати пропозиції щодо змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020 – 2021 років на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року.

Парламент також рекомендує Кабміну вжити заходів для соціального захисту населення від підвищення тарифів, зокрема розглянути можливість встановити граничні націнки на постачання побутовим споживачам тепла, гарячої води, електроенергії і природного газу; окремий тариф для населення на перші 100 кВт спожитої електричної енергії впродовж місяця; окремий тариф на електроенергію для побутових споживачів в будинках з опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 000 кВт/год на місяць.

Рада рекомендує вдосконалити критерії надання адресної допомоги вразливим категоріям споживачів, а також компенсувати їм витрати на оплату газопостачання та тепла за січень 2021 року.

Разом з тим, Антимонопольному комітету рекомендовано вжити заходів для недопущення зловживання монопольним становищем на ринку ЖКХ -послуг.

Нагадаємо, напередодні Рада ухвалила постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Перша редакція документу пропонувала повернути пільгову ціну на перші 100 кВт електроенергії, але профільний комітет рекомендував від цього відмовитися.