Арахамія почав анонімне опитування "слуг народу" щодо виключення Дубінського з фракції, - джерела

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав опитування щодо виключення Олександра Дубінського зі складу фракції.

Опитування є анонімним і проводиться у партійному застосунку "слуг", а його результати видно тільки самому Арахамії. Про це LB.ua повідомили джерела в керівництві фракції.

"Результат знає тільки Давид, який його (опитування) створив. Давид ставив до ранку термін", - заявив співрозмовник.

Ще один народний депутат від фракції "Слуга народу" повідомив, що учора ввечері Арахамія повідомив колег про "технічні проблеми з додатком, над усуненням яких працюють".

Співбесідники видання також зазначили, що наступного понеділка фракція знову збереться на засідання.

Дубінський на своїй сторінці у Facebook уночі написав, що Арахамія не бере від нього слухавку.

Нагадаємо, що питання виключення Олександра Дубінського обговорювали на фракційному засіданні цього понеділка, участь в якому брав і президент. Питання про виключення постало після того, як США внесли Дубінського до санкційного списку через ймовірне втручання у вибори американського президента.

Володимир Зеленський двічі просив Дубінського вийти зі складу фракції, на що той категорично відмовив. Сам нардеп також заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив, що стосовно Дубінського проведуть внутрішнє опитування. Станом на день середи це опитування не починали. Також можливе його усунення з посади заступника голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.

За словами Корнієнка, з Дубінським можливі три сценарії. За його словами, "перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант – це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетманцев, а Дубинський – заступник голови по квоті фракції "Слуга народу", – розповів він.

Після потрапляння до санкційного списку перестав працювати сайт dubinsky.pro, зареєстрований через американський хостинг. Також заблокували канал нардепа на Youtube.