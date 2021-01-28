Зеленський доручив РНБО у лютому розглянути реформу "Укроборонпрому"

Президент підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств держконцерну в оборонному замовленні на 2021 рік.

Президент Володимир Зеленський провів робочу нараду щодо реформування державного концерну "Укроборонпром"

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У нараді взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та генеральний директор держконцерну Юрій Гусєв.

Під час зустрічі Гусєв презентував дорожню карту реформування держконцерну та доповів про перші результати підготовки до його трансформації у холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент доручив Данілову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Зеленський підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому" у державному оборонному замовленні під час його погодження на 2021 рік, а також доручив профільному міністру Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації Закону "Про оборонні закупівлі".

"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах «Укроборонпрому»", – наголосив президент.

Нагадаємо, 21 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував до розгляду законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".

У грудні минулого року гендиректор "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації. У рамках транформації планується, що держконцерн припинить існування, а натомість - утворять холдингові компанії.