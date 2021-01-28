Зеленський заявив, що до нього ніхто не думав про повернення Криму

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Кримська платформа стане дієвим майданчиком для визначення шляхів повернення окупованого Росією півострова, та поскаржився, що до нього про це ніхто не думав.

Про це Зеленський сказав на нараді з підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України.

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. «Кримська платформа» стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", - цитує Зеленського його пресслужба.

Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня.

Нагадаємо, що український Крим знаходиться під російською окупацією з лютого 2014 року.