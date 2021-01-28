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Youtube видалив канал Дубінського

Проти депутата введено санкції в США.

Youtube видалив канал депутата Верховної Ради Олександра Дубінського, проти якого в США введено персональні санкції за втручання в вибори. Офіційна причина - "порушення правил спільноти Youtube".

Канал тепер неможливо знайти через пошук Youtube, а при переході за прямим посиланням вказується, що обліковий запис заблоковано.

DSNews вказує, що незадовго до блокування Дубінський змінив URL свого каналу з youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.

На канал Дубинського були підписані близько 350 тис. користувачів Youtube.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Сам Дубінський заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

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