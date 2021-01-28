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Шмигаль після відхилення Вітренка зобов'язаний подати нову кандидатуру міністра енергетики протягом 30 днів

Це встановлюється ухваленою у листопаді правкою до закону "Про Кабінет міністрів". 

Шмигаль після відхилення Вітренка зобов'язаний подати нову кандидатуру міністра енергетики протягом 30 днів
Фото: Lb.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зобов'язаний у 30-денний термін подати кандидатуру міністра енергетики, оскільки у парламенті не вистачило голосів за призначення Юрія Вітренка.

Це встановлюється поправкою до закону про "Кабінет міністрів", яка була проголосована у межах ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій". Закон набув чинності у грудні. 

Авторкою правки є депутатка від "Батьківщині" Альона Шкрум, при обговоренні цієї норми в парламентському залі її називали "поправкою проти Шкарлета" - на той час іще виконувача обов'язків міністра.

Депутатка у коментарі LB.ua повідомила, що Вітренко може залишатися виконувачем обов'язки необмежений час, поки не оберуть міністра, однак він має обмежені повноваження. Зокрема, він не може не тільки голосувати на засіданнях уряду, а й здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.

"А прем'єр має подати кандидатуру протягом 30 днів", - зазначила вона. 

"У разі формування Кабінету Міністрів України Верховною Радою України не в повному посадовому складі, утворення нового міністерства, відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України подання про призначення на відповідну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься у порядку, визначеному цією статтею, протягом 30 днів відповідно з дня набуття повноважень Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 10 цього Закону, прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення міністерства, відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України", - йдеться у статті закону.

Нагадаємо, що уперше кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики відхилили 17 грудня. Уже 21 грудня його призначили в.о.

Вдруге парламент відмовив Вітренку в призначенні 28 січня. За нього проголосували тільки 204 нардепи. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу", що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна. 

"У минулому люди Ахметова не голосували за Вітренка, якого просував Ігор Коломойський. Вітренко домовився з Ахметовим. І тому люди Коломойського не голосували за нього", - пояснили співрозмовники видання.

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