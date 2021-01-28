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Вітренко подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики

"Мене запросили допомогти. У мене були зовсім інші особисті плани".

Вітренко подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що виконуючи обов'язки міністра енергетики, він намагався допомогти країні у складний час, хоча і - з обмеженими можливостями.

Про це він написав у фейсбуці.

"Мене запросили допомогти. У мене були зовсім інші особисті плани. Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які би всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене вильється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу, я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час. Тому я чесно спробував. І мені не соромно звітувати за те, що я зміг зробити за місяц, при цьому з дуже обмеженими повноваженнями", - зазначив Вітренко.

Він наголосив, що отримав "дуже цінний досвід урядовця" і подякував за підтримку. 

Вітренко додав, що результати своєї роботи прозвітував у своєму виступі з трибуни Верховної Ради і навів текст свого виступу.

Нагадаємо, уперше кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики відхилили 17 грудня, а 21 грудня його призначили в.о.

28 січня парламент вдруге відмовив Вітренку в призначенні. За нього проголосували тільки 204 нардепи. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу", що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок, 25 січня. У депутатів пропрезидентської фракції було до кандидата декілька питань. Одне з них стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над "Газпромом" у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії. 

З вівторка серед депутатів-"слуг народу" проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку.

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