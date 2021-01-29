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Зеленський: тепер і понад сто років тому під Крутами загроза для України однакова

"В бою під Крутами виконували, по суті, те саме завдання, що й нині під Мар'їнкою".

Зеленський: тепер і понад сто років тому під Крутами загроза для України однакова
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з тією самою загрозою, що й понад сто років тому в бою під Крутами.

Про це він сказав, ушановуючи пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві.

"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами, по суті, те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – цитує Зеленського його пресслужба.

До церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут також долучилися голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, бій під Крутами, який відбувся в січні 1918 року через лічені дні після проголошення незалежності УНР, став для України символом героїзму та самопожертви.

Кілька сотень українських воїнів зуміли тоді на кілька днів зупинити наступ Росії на Київ. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки 9 лютого 1918 року підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного союзу, що означало визнання самостійної України суб’єктом міжнародних відносин.

Наступ більшовиків на станції Крути зупинили українські частини, підкріпленням до яких стали курсанти Київської юнацької військової школи, студенти та гімназисти з Києва і ще кілька десятків добровольців із підрозділів Вільного козацтва з Ніжина. Загалом 29 січня 1918 року в Крутах було до 520 українських вояків при 16 кулеметах та з однією гарматою на залізничній платформі. У росіян була десятиразова перевага в живій силі, вони мали бронепотяг та артилерію.

Українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви, після чого вони відступили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії.

Одна студентська чота – 27 юнаків, – заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Полонених катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Втрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих. Втрати бiльшовицьких військ сягали 300 вояків.

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