КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ

У другий тур з чинним президентом виходить Петро Порошенко.

Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування електоральних настроїв населення України.

Опитування, результати якого виклали на сайті КМІС, проводилося 22 січня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів.

Отримані дані свідчать, що якби президентські вибори відбувалися в другій половині січня і в них взяли участь вказані кандидати, то результати голосування могли б бути наступними:

Зеленський Володимир - 19,8%

Порошенко Петро - 15,7%

Тимошенко Юлія - 11,8%

Бойко Юрій - 11,0%

Смешко Ігор - 8,9%

Медведчук Віктор - 7,5%

Гройсман Володимир - 5,8%

Шарій Анатолій - 4,2%

Яценюк Арсеній - 3,4%

Притула Сергій - 2,5%

Тягнибок Олег - 2,1%

Кличко Віталій - 0,9%

Вілкул Олександр - 0,9%

Рудик Кіра - 0,3%

Соціологи моделювали також дві можливі пари другого туру: Зеленський - Порошенко та Порошенко - Бойко.

У першій парі 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% – Порошенка, в другій - 53% голосують за Бойка, 47% – за Порошенка.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь вказані соціологами партії, результати могли б бути наступними:

"ОПЗЖ" - 20,7%

"ЄС" - 15,3%

"Батьківщина" - 12,6%

"Слуга народу" - 11,2%

"Сила і честь" - 8,3%

"Голос" - 5,6%

"Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%

"Партія Шарія" - 4,6%

"УДАР" - 4,4%

"Свобода" - 3,8%

"Опозиційний блок" - 3,1%

"За Майбутнє" - 2,4%

"ПроПозиція" - 1,0%

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.