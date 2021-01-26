КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ

Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування електоральних настроїв населення України.
Опитування, результати якого виклали на сайті КМІС, проводилося 22 січня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів.
Отримані дані свідчать, що якби президентські вибори відбувалися в другій половині січня і в них взяли участь вказані кандидати, то результати голосування могли б бути наступними:
- Зеленський Володимир - 19,8%
- Порошенко Петро - 15,7%
- Тимошенко Юлія - 11,8%
- Бойко Юрій - 11,0%
- Смешко Ігор - 8,9%
- Медведчук Віктор - 7,5%
- Гройсман Володимир - 5,8%
- Шарій Анатолій - 4,2%
- Яценюк Арсеній - 3,4%
- Притула Сергій - 2,5%
- Тягнибок Олег - 2,1%
- Кличко Віталій - 0,9%
- Вілкул Олександр - 0,9%
- Рудик Кіра - 0,3%
Соціологи моделювали також дві можливі пари другого туру: Зеленський - Порошенко та Порошенко - Бойко.
У першій парі 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% – Порошенка, в другій - 53% голосують за Бойка, 47% – за Порошенка.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь вказані соціологами партії, результати могли б бути наступними:
- "ОПЗЖ" - 20,7%
- "ЄС" - 15,3%
- "Батьківщина" - 12,6%
- "Слуга народу" - 11,2%
- "Сила і честь" - 8,3%
- "Голос" - 5,6%
- "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%
- "Партія Шарія" - 4,6%
- "УДАР" - 4,4%
- "Свобода" - 3,8%
- "Опозиційний блок" - 3,1%
- "За Майбутнє" - 2,4%
- "ПроПозиція" - 1,0%
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.