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КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ

У другий тур з чинним президентом виходить Петро Порошенко. 

КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
Фото: EPA/UPG

Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування електоральних настроїв населення України.

Опитування, результати якого виклали на сайті КМІС, проводилося 22 січня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. 

Отримані дані свідчать, що якби президентські вибори відбувалися в другій половині січня і в них взяли участь вказані кандидати, то результати голосування могли б бути наступними:

  • Зеленський Володимир - 19,8%
  • Порошенко Петро - 15,7%
  • Тимошенко Юлія - 11,8%
  • Бойко Юрій - 11,0%
  • Смешко Ігор - 8,9%
  • Медведчук Віктор - 7,5%
  • Гройсман Володимир - 5,8%
  • Шарій Анатолій - 4,2%
  • Яценюк Арсеній - 3,4%
  • Притула Сергій - 2,5%
  • Тягнибок Олег - 2,1%
  • Кличко Віталій - 0,9%
  • Вілкул Олександр - 0,9%
  • Рудик Кіра - 0,3%

Соціологи моделювали також дві можливі пари другого туру: Зеленський - Порошенко та Порошенко - Бойко.

У першій парі 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% – Порошенка, в другій - 53% голосують за Бойка, 47% – за Порошенка.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня і в них брали участь вказані соціологами партії, результати могли б бути наступними:

  •  "ОПЗЖ" - 20,7%
  •  "ЄС" - 15,3%
  •  "Батьківщина" - 12,6%
  •  "Слуга народу" - 11,2%
  •  "Сила і честь" - 8,3%
  •  "Голос" - 5,6%
  •  "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%
  •  "Партія Шарія" - 4,6%
  •  "УДАР" - 4,4%
  •  "Свобода" - 3,8%
  •  "Опозиційний блок" - 3,1%
  •  "За Майбутнє" - 2,4%
  •  "ПроПозиція" - 1,0%

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

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