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27 січня відбудеться онлайн дискусія "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства" Анонс

Київський Безпековий Форум розпочинає нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України.

27 січня відбудеться онлайн дискусія "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства"

27 січня 2021 року, о 13:00 відбудеться нова онлайн дискусія «Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства».

Київський Безпековий Форум розпочинає нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України, боротьби з агресією Росії, національної, регіональної і глобальної безпеки та міжнародних відносин.

Першою стане дискусія про пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. - Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною? - Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації? - Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США? - Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії? - Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності? - Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи? - Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?

Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:

  • Майкл Карпентер – багатолітній зовнішньополітичний радник Джозефа Байдена, колишній заступник Міністра оборони Сполучених Штатів, виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;
  • Аліна Полякова – американський експерт з питань трансатлантичного співробітництва, Президент Центру з аналізу європейської політики (CEPA);
  • Джон Гербст – відомий американський дипломат і провідний фахівець з питань відносин з Україною і Східною Європою, Директор Центру Євразії Атлантичної ради, Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках;
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе – Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу, Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-19 роки), член політичної фракції «Європейська Солідарність».
  • Єлизавета Ясько – член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, голова підкомітету з міжпарламентського співробітництва, член політичної фракції «Слуги народу».
  • Арсеній Яценюк – Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, колишній Голова Верховної Ради і Міністр закордонних справ України.
  • Данило Лубківський – Директор Київського Безпекового Форуму, заступник Міністра закордонних справ і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках (модератор дискусії).
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