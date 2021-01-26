27 січня відбудеться онлайн дискусія "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства"

Київський Безпековий Форум розпочинає нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України.

27 січня 2021 року, о 13:00 відбудеться нова онлайн дискусія «Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства».

Київський Безпековий Форум розпочинає нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України, боротьби з агресією Росії, національної, регіональної і глобальної безпеки та міжнародних відносин.

Першою стане дискусія про пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. - Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною? - Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації? - Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США? - Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії? - Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності? - Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи? - Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?

Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії: