"Порад Росії не потребуємо", - Данілов відреагував на заяву секретаря Радбезу РФ щодо державного статусу української мови

"Росія для нас - країна-агресор. Ми вас сюди не кликали".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяву секретаря Радбезу РФ Олексія Патрушева стосовно державного статусу української мови.

Данілов підкреслив, що українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і "порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо".

"Після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для нас – країна-агресор. Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - написав секретар РНБО у фейсбуці 26 січня.

Раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Україною закону про державну мову є продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

"Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії і України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", - сказав Патрушев.

Секретар Радбезу РФ додав, що влада України, приймаючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України, а також "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму".

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності ще 2019 року. Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

З 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.