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САП вдруге закрила справу “Роттердам+”, - НАБУ

У НАБУ готують скаргу на ім’я в.о. керівника САП щодо рішення прокурора.

САП вдруге закрила справу “Роттердам+”, - НАБУ
Фото: Lb.ua

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". Національне антикорупційне бюро вважає таке рішення незаконним та планує оскаржити його.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба НАБУ.

"Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить це незаконне рішення"”, - сказано у повідомленні.

Згодом у НАБУ повідомили про підготовку скарги на ім’я в.о. керівника САП щодо рішення прокурора.

"НАБУ готує скаргу на ім’я в.о. керівника САП щодо рішення прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+» . Сподіваємося на оперативний розгляд", - повідомили у НАБУ.

У березні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який відбувся 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.

Наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування справи "Роттердам+".

27 жовтня ВАКС скасував постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження щодо справи "Роттердам +". Суддя зазначила, що задоволено скаргу АТ "Нікопольський завод феросплавів". 24 вересня ВАКС відмовився відновлювати справу.

у листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам+" у зв'язку з відмовою від скарги.

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