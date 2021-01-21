Підозрюваний попався на гарячому з великою сумою.

Служба безпеки України затримала заступника начальника одного з департаментів "Київводоканалу".

На сайті СБУ повідомляється, що він нібито вимагав 38,2 тис. доларів хабаря від представника комерційної структури за погодження дозволів на розміщення реклами на ділянках, які обслуговує водоканал.

СБУ задокументувала отримання авансу в розмірі 9,1 тис. доларів, а під час отримання другого траншу 14,7 тис. доларів затримала на гарячому в службовому кабінеті.

Справу розслідують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди.

Пресслужба "Київводоканалу" повідомила, що "керівництво компанії готове до співпраці" з СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що "Київводоканал" займається постачанням води та водовідведенням в Києві. В структурі компанії є п'ять департаментів: експлуатації водопровідного господарства; експлуатації каналізаційного господарства; екологічного нагляду; технічний; розрахунковий.