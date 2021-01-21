У Демократичній Республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад 1 бригади висловлює щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв'язку з трагічною загибелю офіцера, друга та побратима. Причина смерті не повідомляється.

Нагадаємо, у листопаді минулого року український військовий у складі місії ООН у ДР Конго помер від коронавірусу.