В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Конго загинув український військовий окремої бригади армійської авіації "Херсон"

Олександр Мулявка виконував службові обов’язки у складі 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН.

У Демократичній Республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка. 

Про це повідомила пресслужба бригади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад 1 бригади висловлює щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв'язку з трагічною загибелю офіцера, друга та побратима. Причина смерті не повідомляється. 

Нагадаємо, у листопаді минулого року український військовий у складі місії ООН у ДР Конго помер від коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також