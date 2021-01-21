У Тернопільській області на території військової частини загорівся склад

Травмованих і загиблих на місці пожежі не виявлено.

У Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загорання складу сталося близько 6 ранку на території військової частини в Бережанах на вулиці Золочівській. Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 6:47 на площі 112 кв. м. Наразі там горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. Окрім підрозділів ДСНС, до тушіння додатково залучено пожежний підрозділ військової частини.

Травмованих і загиблих на місці пожежі не виявлено. Наразі тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні трапилося 207 пожеж у житловому секторі, загинуло 17 людей.