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Досі невідома точна кількість людей, яких з ОРДЛО передадуть Києву в односторонньому порядку, - Денісова

Також неясно, яким саме маршрутом їх доставлятимуть. 

Досі невідома точна кількість людей, яких з ОРДЛО передадуть Києву в односторонньому порядку, - Денісова
Фото: Facebook Офіс президента

Незаконно ув'язнених українців, звільнення яких в односторонньому порядку анонсували у ОРДЛО, можуть доставити на неокуповану територію двома маршрутами. Перший - через КПВВ "Майорське" в Донецькій області, другий - через Мінськ. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі дійсно підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі – через КПВВ «Майорське» та за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ. Однак кількість громадян, яку планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється", - зазначила вона.

Теперішнє місцеперебування українців невідоме. 

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід Тристоронньої контактної групи. 20 січня Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть тільки чотирьох людей. 

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

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