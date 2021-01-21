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Прокуратура оскаржить вирок засудженому за вбивство 11-річної Даші Лук’яненко

Прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі.

Прокуратура оскаржить вирок засудженому за вбивство 11-річної Даші Лук’яненко
Фото: dumskaya.net

Прокуратура у апеляції вимагатиме переглянути вирок для Миколи Тарасова, засудженого до 15 років за вбивство 11-річної Даші Лук’яненко. Наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Миколу Тарасова, обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко, засудили до 15 років тюрми.

Тарасов перебував під вартою з 21 червня 2019 року. Дівчинка зникла 13 червня по дорозі на заняття в танцювальному гуртку. Через тиждень тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі в сусідньому з її будинком дворі. Під час затримання Тарасов зізнався у спробі зґвалтування і вбивства.

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