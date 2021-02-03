Байден скасував низку указів Трампа щодо імміграційних обмежень

Президент США Джо Байден підписав три укази, які скасовують розпорядження попереднього президента Дональда Трампа в імміграційній політиці Америки.

Церемонія підписання документів 2 лютого транслювалася в прямому ефірі з Білого дому, передає Укрінформ.

"Сьогодні я підписую кілька указів щодо зміцнення нашої імміграційної системи, спираючись на виконавчі розпорядження, які я вжив у перший день, щоби захистити «мрійників» (англ. – DREAMers, від DREAM Act – Закон про розвиток, допомогу та освіту неповнолітніх іноземців), скасувати заборону на в’їзд мусульман, а також покращити управління нашими кордонами", - заявив американський лідер перед підписанням документів.

Він підкреслив, що не робить якихось нововведень, однак усуває наслідки "поганої політики", яку запроваджував попередній президент США, та видавав укази, що були контрпродуктивними для безпеки США, зокрема, у сфері імміграції.

Першим указом глава Білого дому відновив виконавче розпорядження про возз’єднання сімей, щоби у мігрантів, які незаконно прибули до США, не відбирали дітей. З цією метою поновлюється робота міжвідомчої робочої групи з питань возз’єднання сімей.

Другий указ стосується створення регіональної структури для усунення першопричин міграції.

Третій документ має на меті відновити довіру в систему законної імміграції в США, а також зміцнити зусилля щодо інтеграції нових американців.

Нагадаємо, Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа. Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року.