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Байден не шкодує, що назвав Путіна "вбивцею", - Білий дім

Адміністрація Байдена "має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація".

Байден не шкодує, що назвав Путіна "вбивцею", - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент Джо Байден не шкодує, що назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею".

Про це Псакі сказала на брифінгу 18 березня.

На питання журналістки, чи не шкодує Байден про те, що назвав Путіна "вбивцею", Псакі відповіла: "Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - зазначила речниця.

Раніше, у відповідь на прохання прокоментувати виклик російського посла в Москву, Дженніфер Псакі заявила, що адміністрація Байдена "має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація".

"Ми будемо прямолінійні і конкретні в тих областях, де у нас буде виникати заклопотаність", - цитує речницю Білого дому Голос Америки.

Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".

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