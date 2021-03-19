ЄСПЛ заблокував екстрадицію до США американського добровольця "Правого сектору"

Печерський районний суд Києва 18 березня переніс на 22 квітня засідання з розгляду клопотання про арешт американця Крейга Ленга, який воював у лавах "Правого сектору", а пізніше - у складі ЗСУ на Донбасі. До 2 квітня щодо Ленга діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, накладений Вінницьким міським судом.

Як повідомляє Радіо Свобода, суд постановив перенести розгляд клопотання через те, що отримав матеріали з Європейського суду з прав людини щодо цієї справи.

Як пояснив один із них Дмитро Моргун, захист ветерана звернувся до ЄСПЛ одразу після того, як суд за результатами касаційного розгляду дозволив екстрадувати Ленга до Сполучених Штатів. Адвокати просять міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.

Він додав, що в період до 20 квітня (дата, щонайменше до якої ЄСПЛ заблокував екстрадицію Ленга, - ред.) український уряд та захисники Ленга повинні надати ЄСПЛ свої позиції з цієї справи.

"З боку уряду мають бути подані до 30 березня відповідні документи та пояснення причин, чому від США Україна не затребувала тих гарантій, про які ми писали неодноразово, пояснити ситуацію, як вони бачать, надати свої пояснення. А після цього, до 14 квітня, нам нададуть можливість за процедурою надати своє бачення, свої відповіді на те, що буде писати уряд. Після чого з 14 квітня по 20 квітня ЄСПЛ переглядатиме ці позиції і буде виносити додаткові рішення", – розповів адвокат.

За його словами, рішення ЄСПЛ може полягати або в повній відмові на скаргу адвокатів, що означатиме розблокування екстрадиції, або у продовженні застосування правила 39 (про проміжні заходи), забороні екстрадиції і подальшому розгляді аплікаційних скарг з наданням висновків.

Гарантії з боку США, яких вимагає сторона захисту, полягають у тому, що Ленга не засудять до довічного ув’язнення чи смертної кари.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі в лавах "Правого сектору". Це сталося після того, як захист в апеляції домігся скасування дозволу на екстрадицію в лютому 2021 року.

Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейга Ленга, якого у Штатах підозрюють у подвійному вбивстві з метою пограбування. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленг - колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му, понад рік воював на Донбасі разом із добровольцями праворадикальної організації "Правий сектор".

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленг разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.