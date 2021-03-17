​Працівники УДО не пустили Тупицького на скликане ним спеціальне засідання КСУ

Спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, яке скликав на 17 березня відсторонений президентським указом із посади судді КСУ Олександр Тупицький, не відбулося.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу суду.

"Проведення спеціального пленарного засідання КСУ, яке було заплановане на 14:30, не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони України Голови КСУ О. Тупицького до приміщення суду для участі в спеціальному пленарному засіданні", – повідомили в КСУ.

Раніше, 9 березня, пресслужба суду повідомила, що Тупицький видав розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання КСУ. На цьому засіданні мали розглянути звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського.

Нагадаємо, Тупицький відсторонений від посади голови КСУ з грудня минулого року. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ терміном на два місяці через підозру у вчиненні Тупицьким кримінального злочину – суддівського шахрайства. У КС заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень та оскаржили його указ.

3 лютого Верховний Суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. 26 лютого Зеленський ще на місяць продовжив відсторонення Тупицького. Після цього він знову подав клопотання щодо оскарження указу про відсторонення.

Уже після відсторонення Тупицький скликав спеціальне засідання КС, але представник президента у Суді Федір Веніславський заявив, що він не мав таких повноважень. 11 березня стало відомо, що Тупицький знову скликав спеціальне засідання КСУ.