Апеляційний суд дозволив екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі на боці України

Апеляційний суд Києва знову дозволив екстрадицію в США американця Крейга Ленга, який воював у лавах "Правого сектору", а пізніше - у складі ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляє видання "Ґрати", суддя Денис Масенко ухвалив скасувати своє ж рішення від 23 лютого, яким відмовив у екстрадиції американця, тим самим задовольнивши клопотання прокурорки Вінницької обласної прокуратури Лесі Тарадай від 4 березня. Вона просила переглянути рішення Апеляційного суду Києва від 23 лютого, яким екстрадиція Ленга у США заборонялася. Також вона клопотала про перегляд обставин справи.

Прокуратура вважає новою обставиною відмову міграційної служби розглядати заяву Крейга Ленга про надання йому статусу біженця. Ця відмова датована 11 лютого 2021 року.

Адвокат Ленга Олег Веремеєнко не вважає відмову міграційної служби нововиявленою обставиною. Також Веремеєнко вказує, що рішення про екстрадицію не може бути ухвалене, поки не вирішене питання про надання статусу біженця.

Спочатку, 30 серпня 2020 року, рішення про екстрадицію виніс Печерський районний суд Києва.

Захист Крейга Ленга заявляє, що в разі екстрадиції їхньому підзахисному загрожує смертна кара. За словами адвокатів, видавати Ленга США без письмових гарантій не застосовувати до нього смертну кару уряд України не має права, оскільки в Україні смертна кара заборонена з 1995 року.

Ленг розшукується правоохоронними органами США за трьома кримінальними справами. Він підозрюється в крадіжці, розбої і вбивстві. За українським законодавством ці злочини - екстрадиційні: відповідають статтям 185, 187 і частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі. Зокрема, остання передбачає ув'язнення на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.

Ленг - колишній американський військовий, брав участь в бойових діях в Іраку і Афганістані. У 2015-2016 роках воював в Україні в рядах "Правого сектора", а потім підписав контракт зі Збройними силами України і прослужив ще кілька місяців в районі Світлодарської дуги.

Вбивство, яке йому закидають, відбулося в 2018 році у Флориді. Правоохоронці вважають, що мотивом злочину був грабіж - у загиблих з собою було 3 тисячі доларів. Гроші потрібні були, щоб поїхати до Венесуели, де Ленг з подільником нібито збиралися воювати на стороні опозиційних сил.

Американця затримали в серпні 2019 року у Вінницькій області під час перетину кордону з Молдовою.