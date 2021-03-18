В Раді оцінили перспективи голосування за денонсацію "Харківських угод"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народні депутати з високою ймовірністю підтримають законопроєкт про припинення дії так званих "Харківських угод", зареєстрований у парламенті напередодні.

Про це він розповів в ефірі “5 каналу”.

Голова парламенту висловив здивування тим фактом, що Харківські угоди продовжують діяти, попри російську окупацію Криму.

"Я думаю, що він (законопроект про денонсацію - ред.) абсолютно спокійно може бути розглянутий у стінах Верховної ради, тому що фактично Росія окупувала Крим, тому дивно, що цей документ зберігається у вигляді законодавчого акту", - сказав Разумков.

За словами спікера, депутати при голосуванні будуть виходити з чинного законодавства та регламенту.

"Рішення прийматиме зала ВР. Для цього необхідно 226 голосів. Мені здається, що станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 16 березня у Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо припинення дії так званих "Харківських угод".

Документом передбачається денонсувати угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові, та ратифіковану Верховною радою України 27 квітня 2010 року.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод".

16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.