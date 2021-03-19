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США відправлять мільйони доз AstraZeneca до Канади і Мексики

Це буде своєрідною позикою – у майбутньому Штати розраховують отримати надлишкові дози з інших країн. 

США відправлять мільйони доз AstraZeneca до Канади і Мексики
Фото: EPA/UPG

США планують відправити мільони доз вакцини AstraZeneca до Мексики та Канади. Про це 18 березня оголосили у Білому домі.

Ця заява зроблена на тлі "тихого тиску" адміністрації Джо Байдена на Мексику щодо зменшення хвилі мігрантів, пише New York Times.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Штати попередньо збираються поділитися 2,5 млн доз вакцини з Мексикою та 1,5 доз з Канадою. 

Препарат AstraZeneca досі недозволений американськими регуляторними органами, але вже схвалений в Мексиці та Канаді. Псакі зазначила, що поставки до Мексики і Канади фактично будуть позикою – США у відповідь можуть отримати надлишкові дозі вакцин з цих країн.

Кілька днів тому президент США Джо Байден повідомив, що Штати ведуть переговори з кількома країнами про те, хто отримуватиме додаткові дози вакцин проти COVID-19. Він не назвав країни, з якими ведуться переговори. Раніше Мексика попросила США поділитися дозами вакцини COVID-19 виробництва AstraZeneca, які є в наявності у Сполучених Штатів.

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