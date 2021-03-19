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Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне кульове поранення український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 березня окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат у лавах ЗСУ не було.

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