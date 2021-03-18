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​Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

​Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності угруповання "Північ", у передмісті Луганського, загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське - з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Нагадамо, переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактній групі щодо ситуації на Донбасі заблоковані через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертка" з ОРДО Майї Пирогової. Про це напередодні повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

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