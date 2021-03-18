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Моряки із затонулого судна "Волго Балт 179" повернулися в Україну

Стан здоров'я всіх десятьох врятованих моряків задовільний.

Українські моряки, врятовані із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна "Волго Балт 179" (Volgo Balt 179), у четвер, 18 березня, в супроводі співробітників посольства України в Румунії прибули до пункту перетину кордону Рені (Україна).

Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"Після оформлення в'їзду на територію нашої держави, українські громадяни організовано прослідують до м. Одеси, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна Volgo Balt 179", - сказано в повідомленні.

Стан здоров'я всіх десятьох врятованих моряків задовільний.

Зазначається, що в період перебування на території Румунії моряки були забезпечені всім необхідним і пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури для організації їх безпечного транспортування до України.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. Рятувальникам вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно за 76 миль від берега.

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