У Києві Служба безпеки України заблокувала діяльність шахрайських call-центрів, які граючи роль "відомих брокерських компаній", обіцяли клієнтам отримання надприбутків.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Протиправну схему в Києві організувала група українців та іноземців. Вони дзвонили громадянам Євросоюзу та інших країн від імені "відомих брокерських компаній" і пропонували заробити на торгівлі валютою, криптовалютою, цінними паперами, золотом і нафтою.
Зловмисники "гарантували" клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання грошей привласнювали їх і блокували вкладників.
Крім того, ділки пропонували вкладникам за "комісійні" повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, фігуранти переривали зв'язок із клієнтом.
Під час обшуків за місцем проживання учасників угруповання та на території call-центрів правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, серверне обладнання, флеш-носії і документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у лютому поліція накрила кол-центр телефонних шахраїв зі штатом 100 осіб.