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У Києві викрили шахрайські call-центри, які працювали як "брокерські компанії"

Зловмисники обіцяли клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни.

У Києві викрили шахрайські call-центри, які працювали як "брокерські компанії"
Фото: ssu.gov.ua

У Києві Служба безпеки України заблокувала діяльність шахрайських call-центрів, які граючи роль "відомих брокерських компаній", обіцяли клієнтам отримання надприбутків.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Протиправну схему в Києві організувала група українців та іноземців. Вони дзвонили громадянам Євросоюзу та інших країн від імені "відомих брокерських компаній" і пропонували заробити на торгівлі валютою, криптовалютою, цінними паперами, золотом і нафтою.

Зловмисники "гарантували" клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання грошей привласнювали їх і блокували вкладників.

Фото: ssu.gov.ua

Крім того, ділки пропонували вкладникам за "комісійні" повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, фігуранти переривали зв'язок із клієнтом.

Під час обшуків за місцем проживання учасників угруповання та на території call-центрів правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, серверне обладнання, флеш-носії і документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому поліція накрила кол-центр телефонних шахраїв зі штатом 100 осіб.

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