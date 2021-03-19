Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
ГоловнаСвіт

Конституційний суд Португалії відхилив схвалений парламентом закон про евтаназію

Документ знову буде запропонований до розгляду.

Конституційний суд Португалії відхилив схвалений парламентом закон про евтаназію
Фото: Deutsche Welle

Конституційний суд Португалії відхилив закон про евтаназію і про самогубство при лікарському сприяння, схвалений парламентом в кінці січня цього року.

Про це повідомляє VaticanNews.

Судді заявили про антиконституційний характер закону, оскільки не визначені поняття "нестерпне страждання" і "постійне погіршення крайньої складності". Зазначається, що ці стани перераховані як умови для доступу до евтаназії, однак Конституційний суд вимагає "ясних, чітких і контрольованих норм".

Єпископи Португалії висловили задоволення в зв'язку зі скасуванням легалізації евтаназії, що в недавньому документі Святійшого Престолу було розцінено як "злочин проти людського життя". Єпископська конференція країни активно боролася проти прийняття цього закону, і в спеціальній заяві вона підтверджує позицію Церкви, підкреслюючи, що людське життя є недоторканною, а евтаназія - суперечиать гідності людської особистості і Конституції Португальської Республіки.

Схвалений 29 січня закон був переданий на розгляд Конституційного суду президентом Марселу Ребелу де Соузою, який вважає, що в тексті закону є неясності. Проте, відхилений закон знову буде запропонований до розгляду парламенту.

Нагадаємо, у грудні минулого року Конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії порушує право людини на cамовизначення.

У лютому 2020 Федеральний конституційний суд Німеччини виніс рішення, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.

До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також