Конституційний суд Португалії відхилив схвалений парламентом закон про евтаназію

Документ знову буде запропонований до розгляду.

Конституційний суд Португалії відхилив закон про евтаназію і про самогубство при лікарському сприяння, схвалений парламентом в кінці січня цього року.

Про це повідомляє VaticanNews.

Судді заявили про антиконституційний характер закону, оскільки не визначені поняття "нестерпне страждання" і "постійне погіршення крайньої складності". Зазначається, що ці стани перераховані як умови для доступу до евтаназії, однак Конституційний суд вимагає "ясних, чітких і контрольованих норм".

Єпископи Португалії висловили задоволення в зв'язку зі скасуванням легалізації евтаназії, що в недавньому документі Святійшого Престолу було розцінено як "злочин проти людського життя". Єпископська конференція країни активно боролася проти прийняття цього закону, і в спеціальній заяві вона підтверджує позицію Церкви, підкреслюючи, що людське життя є недоторканною, а евтаназія - суперечиать гідності людської особистості і Конституції Португальської Республіки.

Схвалений 29 січня закон був переданий на розгляд Конституційного суду президентом Марселу Ребелу де Соузою, який вважає, що в тексті закону є неясності. Проте, відхилений закон знову буде запропонований до розгляду парламенту.

Нагадаємо, у грудні минулого року Конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії порушує право людини на cамовизначення.

У лютому 2020 Федеральний конституційний суд Німеччини виніс рішення, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.

До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.