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​Facebook створить Instagram для дітей

До роботи запросили колишню кураторку YouTube Kids.

​Facebook створить Instagram для дітей

Компанія Facebook розробляє спеціальну версію соціальної мережі Instagram, яка буде призначена для дітей до 13 років.

Про це повідомило видання BuzzFeed.

Instagram опублікував офіційний реліз, в якому повідомив про введення нових обмежень для захисту підлітків від небажаних контактів зі сторони дорослих. Зокрема, Instagram планує заборонити дорослим користувачам відправляти особисті повідомлення підліткам, які не "фоловлять" його.

Але за даними BuzzFeed, компанія планує ще дещо. Вона також сконцентрується над створенням окремої версії, що дозволить безпечне використання Instagram дітьми.

Очолить новий напрямок Павні Диванджі, яка раніше курувала "дитячі" продукти Google, такі як YouTube Kids. Куруватиме роботу особисто керівник Instagram Адам Моссері.

Нинішні правила Instagram забороняють користуватися ним дітям до 13 років, але в мережі все одно є величезна кількість дитячих акаунтів.

За словами Моссері, компанія усвідомлює, що "все більше й більше дітей" хочуть використовувати програми на зразок Instagram, і заборонити їм це робити непросто. "Можливим рішенням може стати створення версії Instagram для молодих людей чи дітей, до якої батьки матимуть доступ чи контроль. Це один з напрямків, який ми вивчаємо", - сказав Моссері.

За його словами, розробка поки що знаходиться на ранній стадії і компанія поки що немає детального плану з її впровадження.

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