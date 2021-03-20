Cтаном на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних корабля країн НАТО.

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" – USS Thomas Hudner (DDG-116).

Про це керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав у соцмережі Facebook.

О 08:20 20 березень есмінець проходив через протоку Дарданелли.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Клименка

“Це корабель однієї з нових модифікацій цього типу - його введено в експлуатацію 1 грудня 2018 року. Має на озброєнні до 74 крилатих ракет «Стандарт-2» або «Стандарт-3», 24 ракети (6×4) Сі Сперроу”, – зазначив Клименко.

Таким чином на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних корабля країн НАТО: крейсер, 2 фрегати та есмінець.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Клименка

“Подібна концентрація спостерігалася в липні 2017, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) та французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621)”, – додав керівник проєкту.

Нагадаємо, у лютому-березні у Чорному морі під командуванням ВМС Румунії відбулися навчання НАТО Poseidon 21. До навчань були залучені військові Греції, Іспанії, Румунії, США, Туреччини та Франції.