Кличко звернувся до киян щодо локдауну

Мер заявив, що теж не в захваті від локдауну, але «треба подолати цей виклик».

Локдаун потрібний, щоб рятувати життя і здоров’я людей, адже кількість хворих у Києві зростає. Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Загалом у стаціонарах міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. У порівнянні з січнем цього року захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора рази», –наголосив Кличко.

Лідер партії «Удар» підкреслив, що його рішення продиктовані не гонитвою за рейтингом, а відповідальністю за життя та здоров’я киян.

«Я розумію, скільки невдоволених людей. Я розумію, що всім складно, але ми повинні подолати цей виклик. Я теж не в захваті від локдауну. Але політика – це і вміння брати на себе відповідальність, незважаючи на цифри різних персональних рейтингів. Зараз не до них! На вагах – життя. Прошу всіх усвідомити це і відповідально ставитися до ситуації», – закликав Кличко.

Він запевнив, що наслідки ігнорування ситуації можуть бути катастрофічними.

«Наше завдання - зберегти здоров'я і життя киян. Тому, щоб призупинити таке стрімке розповзання хвороби, щоб не лягла медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідкиможуть бути катастрофічними», – зазначив він.