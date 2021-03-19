«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
ГоловнаПолітика

Кличко звернувся до киян щодо локдауну

Мер заявив, що теж не в захваті від локдауну, але «треба подолати цей виклик».

Кличко звернувся до киян щодо локдауну
Фото: kiev.klichko.org

Локдаун потрібний, щоб рятувати життя і здоров’я людей, адже кількість хворих у Києві зростає. Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Загалом у стаціонарах міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. У порівнянні з січнем цього року захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора рази», –наголосив Кличко. 

Лідер партії «Удар» підкреслив, що його рішення продиктовані не гонитвою за рейтингом, а відповідальністю за життя та здоров’я киян. 

«Я розумію, скільки невдоволених людей. Я розумію, що всім складно, але ми повинні подолати цей виклик. Я теж не в захваті від локдауну. Але політика – це і вміння брати на себе відповідальність, незважаючи на цифри різних персональних рейтингів. Зараз не до них! На вагах – життя. Прошу всіх усвідомити це і відповідально ставитися до ситуації», – закликав Кличко.

Він запевнив, що наслідки ігнорування ситуації можуть бути катастрофічними. 

«Наше завдання - зберегти здоров'я і життя киян. Тому, щоб призупинити таке стрімке розповзання хвороби, щоб не лягла медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідкиможуть бути катастрофічними», – зазначив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також