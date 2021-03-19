Корнієнко: якщо Рада продовжить розгляд правок до Земельного кодексу такими темпами – закон ухвалять не раніше ніж у травні

Партія влади намагається домовитися з опозиційними політсилами, які наполягають на розгляді своїх правок.

Земельна реформа в Україні має запрацювати з 1 липня 2021 року, як і планувалося. Про це в коментарі журналістам повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його оцінкою, якщо Рада продовжить розглядати правки до Земельного кодексу щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у такому темпі, як цього тижня, то законопроєкт ухвалять не раніше ніж у травні.

"Зміни до Земельного кодексу, законопроєкт №2194, якщо в такому темпі - початок травня, але сподіваємося на добру волю колег", - зазначив Корнієнко у відповідь на питання кореспондента LB.ua.

Депутат додав, що для пришвидшення розгляду партія влади веде перемовини з політсилами, які наполягають на розгляді своїх правок до закону.

Нагадаємо, що протягом поточного пленарного тижня парламент розглядав правки до Земельного кодексу. Усього до повторного другого читання документа було подано близько 3000 правок, депутати встигли розглянути трохи більше за 30%.

Фракції "Батьківщина" та ОПЗЖ наполягають на розгляді всіх правок. При цьому в "Слузі народу" правки називають "законодавчим спамом".

Документ викликав суперечки між нардепами через положення про дозвіл купівлі української землі іноземними структурами. Також у залі критикували пропозицію позбавити Держгеокадастр більшості функцій і лишити йому тільки ведення кадастру та дозволити продаж ділянок з особливою цінністю. Загалом законопроєкт покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Однією з найбільш спірних пропозицій документа є те, що він фактично виключає заборону на придбання земельних ділянок іноземцями.

Щоб ухвалювати важливі законодавчі акти паралельно з процесом розгляду правок, Рада сьогодні проведе два позачергові засідання.