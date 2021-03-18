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Депутати від ОПЗЖ хочуть взяти "українського експерта" російських телеканалів Дудкіна на поруки

Засідання суду зі зміни Дудкіну запобіжного заходу перенесли на 23 березня.

Депутати від ОПЗЖ хочуть взяти "українського експерта" російських телеканалів Дудкіна на поруки
Юрій Дудкін
Фото: Скріншот відео

З ініціативи народного депутата Іллі Киви кілька десятків депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" просять віддати "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Юрія Дудкіна на поруки.

Про це LB.ua повідомили перевірені джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні мав відбутися розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу – з арешту на альтернативний, не пов’язаний з позбавленням волі – по справі прокремлівського пропагандиста Юрія Дудкіна. Депутати від партії «ОПЗЖ» за ініціативи Іллі Ківи підписали прохання віддати Дудкіна їм на поруки", - зазначили співрозмовники.

За даними джерел, наразі засідання суду перенесено на 23 березня.

Як повідомляли, 24 лютого Служба безпеки повідомила Дудкіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Під час слідства встановлено, що за завданням кураторів Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

25 лютого Печерський районний суд Києва заарештував Дудкіна на два місяці.

Нагадаємо, російські телеканали в Україні заборонені, однак, на росТБ виходять десятки політичних ток-шоу, які транслюють думку одних і тих самих "експертів з України", які курсують з однієї передачі в іншу. Серед них особливо виділяються "відомі політологи з України", яких мало хто знає на батьківщині. Вони начебто транслюють думку від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють.

15 лютого голова Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук брав участь у ток-шоу на пропагандистському російському каналі. Потім в ефір підключили ватажка терористичний організації ДНР Пушиліна, і Кравчук кілька хвилин поговорив з ним. Після ефіру Кравчук сказав, що "заяви Пушиліна показали, що з Росією практично неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі".

У МЗС України зазначили, що історичний статус Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим чиновникам, в тому числі з'являтися в різних ефірах.

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