Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

Лідер команди «Європейської Солідарності» у Київраді, голова Постіної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко вважає, що рішення про запровадження локдауну у Києві є вимушеним, але разом з тим і прогнозованим, кроком.

«Зважаючи на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою «майстерність» у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, – відзначила Марина Порошенко. – Команда «Європейської Солідарності» кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та «рекламування» конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу президента (а відповідно – стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих».

За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення «британського» штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до «червоної карантинної зони».

«Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими «лікували» протягом останніх тижнів українців «слуги народу». Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення», – підкреслила Марина Порошенко.

«Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла з себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей», – підкреслила Марина Порошенко.