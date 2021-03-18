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У Сватовому на Луганщині відкрилося сучасне відділення екстреної медичної допомоги

Ремонт Сватівської лікарні було проведено за рахунок державного, місцевого бюджетів та залучених коштів.

У Сватовому на Луганщині відкрилося сучасне відділення екстреної медичної допомоги

У Сватовому Луганської області завершена реконструкція КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня», яка проводилася за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це у Facebook повідомляє очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Відбудована лікарня в Сватовому є чудовим прикладом синергії у роботі – від команди Президента до місцевої влади. Тут не тільки відремонтоване приймальне відділення, а й придбане необхідне обладнання, у тому числі, найкращий в області апарат МРТ. Залишилось тільки найближчим часом замінити флюорограф, а також перенести реанімацію ближче до відділення невідкладних станів», - прокоментував проведену реконструкцію голова області.

На сьогодні в лікарні на 140 ліжок працюють 49 лікарів, 121 медична сестра і 56 молодших медичних сестер. Лікарня обладнана 25 терапевтичними ліжками для лікування хворих на COVID-19, 25 кардіоневрологічними, 20 інфекційними ліжками для лікування хворих на COVID-19, 25 хірургічними, 20 педіатричними, 15 акушерськими і 10 гінекологічними.

«Ми систематично, з 2015 року, наповнюємо цю медустанову сучасним обладнанням, приймаємо на роботу медичний персонал. Ця лікарня в Сватовому є храмом здоров'я», - сказала під час інспекції лікарні голова Cватівскої міської ради Віта Сліпець.

Як зазначив Сергій Гайдай, ремонт Сватівської лікарні було проведено за рахунок державного, місцевого бюджетів та залучених коштів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні в усіх регіонах будуть реконструйовані 177 приймальних відділень.

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