У Дніпропетровській області реконструюють 13 приймальних відділень лікарень

Завдяки програмі президента "Велике будівництво" приймальні відділення Дніпропетровської області отримають потужні діагностичні блоки, комфортні оглядові та маніпуляційні кабінети лікарів. Все це дозволить значно скоротити час для порятунку пацієнтів. Наразі в області у розпалі реконструкція 13 приймальних відділень лікарень, повідомляється на сайті ОДА.

Для прикладу, у Новомосковську реконструюють приймальне відділення центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування. В результаті там зможуть приймати вдвічі більше пацієнтів – майже 100 людей на добу, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У відділенні будуть оглядові, кабінети лікарів, лабораторія, травмпункт. Встановлять сучасний цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ.

Крім того, вперше у Новомосковському районі з’явиться комп’ютерний томограф, розповів гендиректор лікарні Вадим Михайлюта. Раніше хворих, які потребували екстреної діагностики, везли до обласної лікарні Дніпра.

«Відділення екстреної меддопомоги буде самодостатнє та автономне. З’явиться втричі більше приміщень. Фахівці працюватимуть 24 години на добу. Це дуже важливо – не будемо втрачати «золоті хвилини», від яких залежить життя пацієнта», – розповів Вадим Михайлюта.