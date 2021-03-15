Уряд може продовжити на квітень граничну ціну газу 6,99 грн за кубометр

Ввести річну ціну газу навряд чи встигнуть через те, що для цього ще не готова нормативна база.

Уряд може продовжити на квітень дію граничної ціни газу в розмірі 6,99 грн за кубометр.

Про це йдеться в публікації "Вільний газ - нові правила від Юрія Вітренка".

"З квітня ввести річну ціну газу навряд чи встигнуть через те, що для цього ще не готова нормативна база. За інформацією LB.ua, щоб не допустити подорожчання газу, в уряді розглядають можливість продовжити дію граничної ціни газу ще на місяць", - йдеться в публікації.

За словами Вітренка, механізм формування річної ціни газу, за якою ресурс буде продаватися постачальникам газу населенню і підприємствам ТКЕ, ще не визначений, але виходячи із цифр, які фігурують в процесі підготовки цього механізму, вона може бути в межах 6,2-7,2 грн за кубометр.

Мета уряду - домогтися, щоб кінцева ціна для споживача була не вище діючої в першому кварталі 2021 року - 6,99 грн. після додавання маржі постачальника.

"Тому максимальною ціною для продажу газу постачальникам в Кабміні вважають 6,2 грн за кубометр. Після додавання маржі, для кінцевого споживача ціна не вийде за рамки 6,99 грн. Розмір маржі в документі (проєкті постанови Кабміну) не вказано. Однак, виходячи з наявних цифр, вона теоретично може досягати приблизно 12%. "Нафтогаз" пропонує ціну не нижче 7,2 грн за кубометр. При такій вартості газу компанія впишеться в очікувані фінансові показники 2021 року", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики не має наміру подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Нагадаємо, зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр. В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".