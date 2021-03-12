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"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня

Цінові пропозиції постачальників значно відрізнятимуться.

"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
Фото: Радио Свобода

Ціна на газ з 1 квітня формуватиметься на ринкових засадах, тому цінові пропозиції постачальників можуть суттєво змінитись.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В компанії нагадали, що Із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб.м.

“Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться”, - сказано у повідомленні. 

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр.

В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".

НКРЕКП на засіданні 5 березня попередньо схвалила рішення, яким зобов'язала всіх постачальників газу пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет терміном дії з 1 травня по 30 квітня за фіксованою ціною.

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