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Китай збирається накласти рекордний штраф на Alibaba, - WSJ

Мова йде про суму щонайменше 1 млрд доларів.

Китай збирається накласти рекордний штраф на Alibaba, - WSJ
Фото: EPA/UPG

Влада Китаю збирається накласти рекордний штраф на компанію Alibaba за зловживання монопольним становищем. Як повідомляє американське видання WSJ, її можуть звинуватити в тому, що вона не дозволяє продавцям платформи співпрацювати з іншими.

Розмір штрафу поки що не відомий, але він буде більший, ніж той, що у 2015 році наклали на Qualcomm - 975 млн доларів.

За даними газети, Alibaba доведеться відмовитися від своєї практики "вибирай одне з двох" і дозволити продавати товари і на інших платформах. Регулятор може також вимагати від компанії позбутися деяких непрофільних активів.

У той самий час WSJ пише, що китайська влада не збирається "знищувати" Alibaba. Керівництво держави хоче, щоб компанія дистанціювалася від свого засновника Джека Ма, що потрапив у опалу в минулому році, і стала більш тісно співпрацювати з комуністичною партією.

За словами одного з джерел видання, конкретні заходи проти Alibaba будуть вироблені пізніше і повинні бути схвалені вищим керівництвом Китаю.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року в КНР оголосили про розробку нових антимонопольних правил, які мають обмежити владу технологічних компаній.

Це сталося на фоні великого скандалу із зупинкою IPO компанії Ant Group (один з підрозділів Alibaba) у Шанхаї та Гонконгу. Вихід Ant Group на біржу мав стати найбільшим у світі, але він зірвався через зміну регулювання в КНР.

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