Міненерго не збирається обмежувати ціну на газ після 31 березня

Міністерство енергетики не має наміру подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство не має наміру подовжувати дію обмежень ціни на газ", - повідомляється в його відповіді на запит агентства.

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр.

В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".

НКРЕКП на засіданні 5 березня попередньо схвалила рішення, яким зобов'язала всіх постачальників газу пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет терміном дії з 1 травня по 30 квітня за фіксованою ціною.