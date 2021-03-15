Ексголові правління та ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку оголошено про підозру

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова санкціонувала три нові підозри колишнім посадовим особам ПриватБанку.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

"Погоджено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри колишньому Голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк», а також про підозру колишньому заступнику Голови правління та колишньому керівнику департаменту міжбанківських операцій у розтраті майна банку шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ "ПриватБанк", колишнє керівництво банку розробило й організувало злочинну схему виведення грошей з банку.

Колишній голова правління надіслав листи-повідомлення до банку однієї з європейських країн з метою безпідставного списання з кореспондентських рахунків грошових коштів у сумі $314,9 млн, що в перерахунку за курсом Нацбанку складало 8,2 млрд грн, для погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

Далі з метою прикриття розтрати колишні високопосадовці підробили банківські документи - внесли зміни до електронної системи банку за попередні дати - та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юрособи, таким чином зробивши її нібито боржником попередньо виведеної суми.

На майно підозрюваних осіб наразі накладено тимчасовий арешт з метою відшкодування завданих збитків.

"Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності притягнуті колишні голова правління ПриватБанку, два його заступники та два керівники департаментів. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 12 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на депозитний рахунок, який належить колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку часів Коломойського Володимиру Яценку.

22 лютого 2020 року Яценку, колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Тоді банк належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Після підписання підозри Яценко ледь не вилетів до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в "Борисполі". Захисники стверджують, що Яценко не збирався тікати.

Яценка заарештували, але він одразу вийшов на волю під заставу.