Повний проєкт Кременчуцького мосту буде готовий вже у червні, - голова ОДА

Повний проєкт нового мосту у Кременчуці, що буде зведений в рамках програми Президента «Велике будівництво», буде завершений вже у червні цього року. Таку заяву зробив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

«Зведення нового мосту в Кременчуці – серед пріоритетів програми «Велике будівництво». Реалізація цього амбітного й унікального проєкту зрушила з місця за підтримки президента Володимира Зеленського. Очікуємо, що повний проєкт мосту буде готовий на початку червня», – сказав він.

Новий міст стане частиною обходу на державній автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь. Голова Полтавської ОДА зазначив, що на даний момент тривають розробка проєктно-кошторисної документації і стадія підготовчих робіт.

Крім цього, при Полтавській ОДА створили й провели перше засідання робочої групи, яка координуватиме вирішення супутніх питань, що виникатимуть під час будівництва мосту. До групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, всі служби, організації, установи, дотичні до зведення об'єкта.

«Проєкт надзвичайно складний, тому і вимагає хорошої командної роботи, координації дій на місцях. Важливо, щоб сили підрядника йшли на будівництво, а не на вирішення бюрократичних питань. Такий майданчик комунікації при ОДА показав свою ефективність, коли область втілювала в життя низку важливих завдань: від будівництва маленьких амбулаторій, реконструкції приймальних відділень до зведення нового обласного кардіоцентру, будівництва трас Н-31, М-03 та об'їзної дороги навколо Полтави», – пояснив Синєгубов.

За словами очільника ОДА, будівництво мосту в Кременчуці стане важливою економічною та соціальною ініціативою для всієї області.

«Це інвестиції, нові робочі місця, гарний майданчик, де можуть проходити практику студенти вишів та учні профтехучилищ. Також нашою принциповою позицією є сплата податків до місцевих бюджетів. Така вимога в нас до будь-яких інвесторів, які працюють на Полтавщині», - наголосив він.

Будуватиме міст турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Шіркеті». З нею вже укладено договір на суму 11 млрд 248 млн 700 тис. грн. Згідно з договором, термін будівництва становить 48 місяців, починаючи з 2021 року. Мостовий обхід складатиметься з північних і південних під’їзних шляхів та безпосередньо вантового мосту. Довжина останнього становитиме 820 м, довжина естакади – 1,9 км, загальні дорожні роботи – 5,4 км.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що держава має намір долучитися до добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.