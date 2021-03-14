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Працівникам державних шахт заборгували майже 1,6 млрд грн

Ця сума не враховує зарплатні борги перед працівниками ДП “Добропіллявугілля-видобуток” і шахти “Надія””.

Працівникам державних шахт заборгували майже 1,6 млрд грн
Фото: Сергей Нужненко

Станом на 11 березня шахтарям державних вугледобувних підприємств заборгували 1,596 млн грн.

Про це йдеться на сторінці профспілки працівників вугільної промисловості України.

“І це без врахування зарплатних боргів перед працівниками ДП “Добропіллявугілля-видобуток” і шахти “Надія””, – зазначено у повідомленні.

Гірникам Донеччини не віддали 827,3 млн грн, Луганщини – 332,5 млн грн, Львівщини – 370,9 млн грн, Волині – 66 млн грн.

Фото: Facebook профспілки

“За інформацією, отриманою із Міненерго, у Міністерстві фінансів України ніби ще триває погодження паспортів на розподіл бюджетних коштів. І скільки часу воно продовжуватиметься й коли нарешті дійде черга до виплати заробітної плати, конкретно сказати не можуть”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік у грудні гірники у низці шахт оголосили протест через заборгованість за заробітною платою, частина з них прийшла під Кабміном.

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