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Власник Glusco оголосив про припинення поставок російського дизелю в Україну

Санкції проти Медведчука позначаться на українському ринку нафтопродуктів.

Власник Glusco оголосив про припинення поставок російського дизелю в Україну
У жителя Константиновки изъяли бензовоз стоимостью около 2 млн гривен
Фото: Пресс-центр ООС

Швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. припинить поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня.

Про це компанія сповістила своїх українських контрагентів відповідним листом.

"З глибоким жалем повідомляємо вам, що Proton Energy Group SA прийняла рішення припинити співпрацю і припинити поставки нафтопродуктів на український ринок з 1 квітня 2021 року. Просимо Вас вважати цей лист офіційним повідомленням про розірвання контракту", - цитує листа профільне видання Enkorr.

Серед причин такого рішення в компанії називають дії української влади. Зокрема, СБУ начебто наполегливо рекомендувала учасникам паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

Крім того, компанія вказує на обшуки в мережі АЗС Glusco, що належать групі Proton Energy, та арешт дизельного пального в трубопроводі компанії "ПрикарпатЗахідТранс".

З 2016 трейдер є єдиним постачальником продукції "Роснафти" в Україні. У 2020 році компанія поставила в Україну 1,77 млн т дизпалива (23,9% ринку). Її клієнтами є найбільші гравці ринку України: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, "Альянс Енерго Трейд", "Автотранс", "Надія", "Авантаж" та інші.

Один з найбільших контрагентів трейдера Wexler Group підтвердила інформацію про припинення поставок. "З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", - цитує інше видання OilPoint власне джерело у Wexler.

Нагадаємо, що 19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його бізнес-партнерів та активів.

Через кілька днів після цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який використовувався швейцарською групою Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком. Він також контролює в Україні мережу АЗС Glusco.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва. 

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