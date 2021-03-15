АМКУ розслідує зменшення гарантованих запасів вугілля на ТЕС

Комітет з'ясовує, чи "вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо".

Антимонопольний комітет Українии за власною ініціативою проводить розслідування питання, пов'язаного із зменшенням гарантованих запасів вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) у нинішній опалювальний період.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Комітет за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів, викладених у заявах/зверненнях, що надійшли до комітету з аналогічних питань. У разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції комітетом буде вжито відповідних заходів", - ідеться в заяві АМКУ на офіційному сайті.

Зазначається, що Комітет з'ясовує, чи "вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо".

Водночас АМКУ заявляє про отримання заяв від побутових споживачів та громадських організацій.

"В останні тижні до АМКУ надходять звернення від побутових споживачів електроенергії та громадських організацій «щодо дій групи компаній «ДТЕК», які полягають в обмеженні постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах, виході генеруючих потужностей в позапланові аварійні зупинки, що призвело до створення дефіциту на ринку електроенергії». Беремо формулювання в лапки, оскільки воно повторюється в цих ідентичних заявах, - пояснили в Комітеті.

В АМКУ наголосили, що братимуть до розгляду тільки ті заяви, які відповідають встановленим критеріям

"Заяви, які вже надійшли до АМКУ, не містять інформації та пояснень щодо можливості негативного впливу на права та інтереси заявників, спричинених зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС та виходом енергогенерувального обладнання в аварійні ремонти. Отже, такі заяви органи комітету не можуть розглянути", - пояснили в АМКУ.

Нагадаємо, Нацкомісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг оштрафувала АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова за недотримання норм щодо запасів вугілля на складах ТЕС. За рішенням НКРЕКП компанії отримали максимальний штраф - по 1,7 млн грн кожна.

У лютому повідомляли, що запасів вугілля на українських ТЕС вистачить на кілька днів роботи. В такому разі, віялових відключень електроенергії, за словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, можна буде уникнути тільки через імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.