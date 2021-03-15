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Аграрії закликали владу втрутитись у ситуацію довкола "Овостар Юніон"

Інформація про рейдерську атаку дійшла до посольства Канади в Україні.

Аграрії закликали владу втрутитись у ситуацію довкола "Овостар Юніон"
Фото: ovostar.ua

Тиск та спроба рейдерського захоплення групи компаній "Овостар Юніон" підриває довіру іноземних інвесторів до подальших інвестицій в економіку України та шкодить інвестиційному клімату країни. Про це заявили представники "Всеукраїнського аграрного форуму" на своєму офіційному сайті. У заяві зазначається, що, починаючи з 2020 року, "Овостар Юніон" перебуває під тиском ФК "Фінгруп Фактор", захищаючи свої інтереси у суді та у кримінальних провадженнях, пише РБК-Україна.

У ВАФ також стверджують, що бенефіціари "Фінгруп Фактор" (Василь та Євген Астіони, - ред.) здійснюють тиск на акціонерів і менеджмент компанії "Овостар", змушуючи викупити майнові права вимоги за кредитом, отриманим попереднім власником активів у банку "Надра", який наразі перебуває в стані банкрутства.

Оскільки до складу інвесторів "Овостар Юніон" входять великі міжнародні інвестори, у тому числі - канадський фінансовий холдинг FAIRFAX, інформація про рейдерську атаку дійшла до посольства Канади в Україні, яке надіслало ноту до профільних міністерств України та Офісу генпрокурора із проханням про захист іноземних інвестицій, додають в ВАФ.

Учасники ВАФ теж ухвалили рішення звернутись з заявою до представників суддівського корпусу, органів прокуратури та представників державної влади.

"Група "Овостар Юніон" - є одним з найбільших виробників курячих яєць України та одним з основних бюджетоутворюючих платників податків у своїх регіонах, надаючи понад 1500 робочих місць у сільській місцевості України. Тож внаслідок таких незаконних дій постраждають як робітники підприємства, так і територіальні громади, видатки яких фінансуються шляхом податків групи. А зменшення виробництва соціально важливої продукції групи призведе до росту цін та є загрозою продовольчій безпеці країни", - зазначають в спілці.

Нагадаємо, Ovostar Union - публічна компанія, акції якої належать великим міжнародним інституційним інвесторам з Канади та інших країн.

"Овостар" входить до п'ятірки найкращих виробників яєць у Європі. Канадський інвестор групи, Fairfax Holdings, має ринкову капіталізацію 14,31 млрд доларів, та інвестував в Україну понад 500 млн доларів.

Об’єктом суперечки є одне із підприємств групи - ТОВ "Овостар", а саме його майновий комплекс та земельна ділянка розташовані в Макарівському районі Київської області.

Компанія придбала ці активи у 2018 році та на їх базі побудувала завод із виробництва яєчних продуктів. У 2020 році ФК "Фінгруп Фактор" придбала право вимоги по кредитній заборгованості колишнього власника цього активу - ЗАТ "Макарово" з дисконтом 97 % - і хоче змусити акціонерів "Овостар" придбати права вимоги до за кредитом ПАТ "КБ "Надра".

Раніше "Союз птахівників України" також підтримав компанію "Овостар", опублікувавши відкриту заяву щодо цієї ситуації.

Наразі справа слухається у Північному апеляційному господарському суді.

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