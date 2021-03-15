Міненерго: виплату заробітної плати шахтарям розблоковано

Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема - щодо виплат заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

Зокрема, підписано накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:

виплати зарплат шахтарям (понад 3 млрд грн на 2021 рік, включно із фінансуванням робіт на шахті 10 Нововолинська);

фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти «Надія» (понад 1 млрд грн);

фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн грн);

фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн грн);

фінансування державної програми «теплих» кредитів (150 млн грн).

"Це стало можливим завдяки ухваленню парламентом Закону України № 1285-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби», який наділив виконувачів обов‘язків міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування", - йдеться у повідомленні.

В Міненерго зазначили, що до прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконувача обов’язків міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми.

"Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі, незважаючи на те, що у Державному бюджеті кошти було закладено", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, станом на 11 березня працівникам державних шахт заборгували майже 1,6 млрд гривень.

У грудны минулого року гірники низки шахт оголосили протест через заборгованість за заробітною платою, частина з них приходила під Кабмін.

23 лютого Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила ветований президентом закон щодо відновлення конкурсів на держслужбу. Документ ухвалено з пропозиціями Володимира Зеленського з так званими правками під в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Тепер в.о. міністрів матимуть повноцінні повноваження очільників міністерств.