У Харкові розпочався масштабний ремонт обходу міста на трасі М-03

В роботі одразу дві ділянки.

У рамках президентської програми «Велике будівництво» на трасі М-03 стартував масштабний ремонт обходу Харкова: в роботі одразу дві ділянки. Про це повідомляє «Укравтодор».

«Оновлюємо 58 кілометрів довкола Харкова на маршруті Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка. Передбачено повністю оновити дорожнє покриття, замінити знаки та розмітку, влаштувати узбіччя. Вартість проєкту – 1,8 млрд гривень, термін виконання – 2 роки», - сказано у повідомленні.

Перша ділянка обходу - від транспортної розв’язки у бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи, тут ведуться роботи з фрезерування покриття та розчищування узбіччя від порослі. Працює ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Друга ділянка: Роганський житловий масив на південному сході Харкова. Тут теж невдовзі почнуться роботи з фрезерування. Працює підрядна організація ТОВ «Славдорстрой». Третя ділянка обходу Харкова, на якій буде розпочато ремонт у 2021 році - на під’їзді до міжнародного аеропорту з боку столиці.

Зазначається, що обхід Харкова є частиною міжнародного маршруту Київ – Харків – Довжанський, який веде від столиці до східного кордону України. Об’їзна дорога складається з відрізків 5 доріг: М-03 Київ – Харків – Довжанський, під’їзд до Міжнародного аеропорту «Харків» (з боку Довжанського), Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, під’їзд до аеропорту «Харків» (з боку Києва).

«Востаннє капремонт на обході Харкова робили понад 10 років тому, міжремонтний термін вичерпаний остаточно. На деяких ділянках через інтенсивний рух великовагового транспорту дорожнє покриття знищене повністю», - зазначає «Укравтодор».