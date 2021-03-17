Укравтодор планує затвердити План антикорупційних заходів спільно з ЄБРР у липні

До травня консультанти вивчать і проаналізують закупівельні та управлінські процеси Укравтодору та нададуть свої рекомендації.

12 березня Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) провів зустріч з керівництвом Укравтодору щодо розробки та впровадження Плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі. Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

Цей план є частиною кредитної угоди, підписаної з ЄБРР в грудні 2020 року на суму 450 млн євро. Крім реконструкції близько 300 км дороги M-05 Київ - Одеса і будівництва Північного обходу Львова, угода передбачає проведення чотирьох структурних реформ у дорожній галузі України.

«Серед них, - пише Укравтодор, - реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту, і ключова - антикорупційна».

«Ми високо цінуємо ініціативу Укравтодору щодо впровадження цього проєкту, адже його результатом має стати повністю оновлена система управління дорожньою галуззю», - сказав керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цоколь.

За словами представника ЄБРР, в разі успішного запуску антикорупційного пілотного проєкту в Укравтодорі цей досвід може бути поширений і на інші організації державного сектора України.

Допомогу Укравтодору в проведенні антикорупційної реформи буде надавати Basel Institute on Governance (Швейцарія), що працює в партнерстві з українською юридичною фірмою Sayenko Kharenko. Очікується, що до травня консультанти вивчать і проаналізують закупівельні та управлінські процеси Укравтодору та нададуть свої рекомендації.

Уже в липні, як повідомляє Укравтодор, планується затвердити План антикорупційних заходів, а консультанти ЄБРР будуть супроводжувати проєкт до 2023 року.

«За минулий рік нам вдалося запустити дорожню галузь - створені єдині правила закупівель, введений незалежний технагляд і додатковий контроль проєктних рішень. Ми працювали над попередженням корупційних ризиків шляхом цифровізації процесів управління і підвищення виконавчої та фінансової дисципліни. Пілотний проєкт з ЄБРР дає шанс цим змінам стати незворотними», - сказав з приводу початку антикорупційної програми голова Укравтодору Олександр Кубраков.